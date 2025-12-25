Желание казахстанца поставить дома новогоднюю ель обернулось для него уголовным делом

В Акмолинской области полиция выявила факт кражи одного хвойного дерева, в связи с чем завела уголовное дело. Об этом накануне, 24 декабря 2025 года, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

Факт кражи был выявлен сотрудниками отдела полиции Сандыктауского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Ель".

"23 декабря текущего года участковым инспектором полиции при проведении рейдовых мероприятий в лесном массиве с. Новоникольское был установлен сельчанин, который совершил хищение ели. Сумма ущерба составила порядка 60 000 тенге", – следует из материалов уголовного дела.

По словам фигуранта, ель он планировал установить дома к новогодним праздникам.

"Однако подобные действия квалифицируются как кража, за которую предусмотрена ответственность. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Правоохранительные органы напоминают гражданам, что незаконная вырубка деревьев, а также их транспортировка, хранение и реализация без соответствующих документов влекут за собой ответственность.

"Кроме того, стражи порядка просят граждан не оставаться равнодушными и при выявлении фактов незаконной вырубки лесных насаждений незамедлительно сообщать в полицию". Пресс-служба ДП Акмолинской области

