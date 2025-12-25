#Казахстан в сравнении
Общество

Желание казахстанца поставить дома новогоднюю ель обернулось для него уголовным делом

ель, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 10:17 Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В Акмолинской области полиция выявила факт кражи одного хвойного дерева, в связи с чем завела уголовное дело. Об этом накануне, 24 декабря 2025 года, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

Факт кражи был выявлен сотрудниками отдела полиции Сандыктауского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Ель".

"23 декабря текущего года участковым инспектором полиции при проведении рейдовых мероприятий в лесном массиве с. Новоникольское был установлен сельчанин, который совершил хищение ели. Сумма ущерба составила порядка 60 000 тенге", – следует из материалов уголовного дела.

По словам фигуранта, ель он планировал установить дома к новогодним праздникам.

"Однако подобные действия квалифицируются как кража, за которую предусмотрена ответственность. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Правоохранительные органы напоминают гражданам, что незаконная вырубка деревьев, а также их транспортировка, хранение и реализация без соответствующих документов влекут за собой ответственность.

"Кроме того, стражи порядка просят граждан не оставаться равнодушными и при выявлении фактов незаконной вырубки лесных насаждений незамедлительно сообщать в полицию".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее мы писали, что жители Талдыкоргана разрушили новогодние декорации. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
