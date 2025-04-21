Ранен замакима Шымкента: полиция завела уголовное дело

21 апреля 2025 года полиция Шымкента завела уголовное дело по факту огнестрельного ранения заместителя акима города Руслана Берденова, сообщает Zakon.kz.

"21 апреля текущего года возле здания акимата города Шымкента имел место факт применения огнестрельного оружия. В результате происшествия сотрудник акимата получил ранение и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщили в полиции Шымкента.

Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По факту возбуждено уголовное дело.

Проводится расследование, в рамках которого все обстоятельства происшествия будут установлены.

Вооруженное нападение на замакима Шымкента было совершено 21 апреля в 20:30.

