Когда ЕНТ будет кардинально обновлено, рассказали в Миннауки

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года рассказала, когда изменятся вопросы Единого национального тестирования (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на днях стало известно о том, что Министерство науки и высшего образования и американская компания Educational Testing Service (ETS) начали партнерство по модернизации Единого национального тестирования. По их данным, речь шла о планах кардинально обновить ЕНТ. Они поинтересовались, когда и как сильно изменятся вопросы тестов.

"Работу с американской компанией мы только начинаем. Прошли процессы начального этапа – переговоров, заключения меморандума. Понятно, что работа не одного дня и не одного года. Она достаточно продолжительная и будет проводиться поэтапно. В этой связи в предстоящем 2026 году изменений ни в формате ЕНТ, ни в содержании ЕНТ не будет", – заверила Гулзат Кобенова.

По ее словам, данная работа будет вестись поэтапно.

"С 2027 года, возможно, попробуем в порядке пилота, а потом уже постепенно (будем менять вопросы. – Прим. ред.), и здесь мы предполагаем участие и совместную работу с нашими партнерами по совершенствованию вопросов с учетом применения ИИ. Конечно, все те вопросы обязательно будут доведены до общественности, детей и абитуриентов", – подчеркнула спикер.

Она же отметила, что все вопросы будут проходить несколько этапов экспертиз, в том числе на корректность.

"Все тесты, которые во время ЕНТ используются, это тесты, которые прошли несколько этапов экспертизы. На первом этапе – техническая часть, на втором этапе – по содержанию, и только после проведения всех этих экспертиз вопросы выносятся на ЕНТ. Создается экспертная группа, куда входят ученые, учителя-предметники, практики, поэтому со всех сторон это обсуждается, разрабатывается, проходит экспертизу, и только потом тесты допускаются к применению", – резюмировала вице-министр.

15 декабря 2025 года сообщалось, что ЕНТ в 2026 году, как и ранее, абитуриенты могут сдать 5 раз в год: в январе, марте, августе – для поступления на платной основе (3 раза); основное (с мая по июль) – для участия в конкурсе грантов или поступления на платной основе со 2-й попытки.