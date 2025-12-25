На вопрос о росте стоимости обучения в вузах в 2026 году ответили в Миннауки

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен в вузах на фоне новой налоговой реформы и инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулзат Кобенова отметила, что установление стоимости обучения на платном отделении – это компетенция самого высшего учебного заведения. "Уполномоченный орган обычно дает вузам рекомендацию, чтобы они учитывали текущую экономическую ситуацию и устанавливали с учетом этого стоимость обучения. В среднем, если за предыдущие годы смотреть, обычно стоимость обучения не превышала 5-7% по сравнению с предыдущим годом. В этом году пока мы еще не обсуждали этот вопрос, думаю, как обычно, традиционно это будет продолжаться", – сказала она. 11 ноября 2025 года были утверждены правила распределения образовательного госзаказа среди вузов.

