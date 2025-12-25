#Казахстан в сравнении
Общество

На вопрос о росте стоимости обучения в вузах в 2026 году ответили в Миннауки

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 11:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен в вузах на фоне новой налоговой реформы и инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулзат Кобенова отметила, что установление стоимости обучения на платном отделении – это компетенция самого высшего учебного заведения.

"Уполномоченный орган обычно дает вузам рекомендацию, чтобы они учитывали текущую экономическую ситуацию и устанавливали с учетом этого стоимость обучения. В среднем, если за предыдущие годы смотреть, обычно стоимость обучения не превышала 5-7% по сравнению с предыдущим годом. В этом году пока мы еще не обсуждали этот вопрос, думаю, как обычно, традиционно это будет продолжаться", – сказала она.

11 ноября 2025 года были утверждены правила распределения образовательного госзаказа среди вузов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
