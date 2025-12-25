В рамках программы "Болашак" будут обучаться специалисты по ИИ и в сфере атомной энергетики

Под председательством государственного советника Казахстана Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Об этом 25 декабря 2025 года стало известно из сайта Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в этом году конкурс на присуждение стипендий "Болашак" проводился по новым правилам.

Претенденты проходят три этапа конкурсного отбора: комплексное тестирование, собеседование, рассмотрение Республиканской комиссией кандидатур, набравших наиболее высокие баллы. Также предоставлена возможность повторного участия в конкурсном отборе в течение календарного года, что расширяет пул потенциальных претендентов, предоставляя им дополнительный шанс на успешное участие в программе.

По итогам конкурса комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии "Болашак" 225 гражданам Казахстана. В среднем конкурс составил 4 претендента на одно место.

Стоит отметить, что в этом году были обновлены требования для зарубежных вузов и научных центров. В частности, установлен критерий их обязательного вхождения в топ-100 авторитетных международных рейтингов, что позволит повысить качество академического обучения.

Из общего числа новых стипендиатов 152 человека будут обучаться в магистратуре, 16 – в докторантуре, а 57 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку в зарубежных университетах и центрах.

Кроме того, 182 казахстанца получили гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

В целях повышения качества отбора в этом году были усилены требования к претендентам. В частности, введено обязательное наличие научных статей в авторитетных изданиях или международных патентов. Кроме того, перечень направлений научных стажировок приведен в соответствие с приоритетами Высшей научно-технической комиссии при правительстве.

Также на заседании утверждена новая категория для прохождения профессиональных стажировок в 2026 году – "пользователи системы искусственного интеллекта". Курс на масштабную цифровизацию экономики требует развития компетенций в сфере искусственного интеллекта. Это важное условие роста конкурентоспособности национальной экономики и развития ключевых отраслей в условиях цифровой трансформации.

Кроме того, было принято решение с 2026 года учредить отдельную категорию по магистратуре, докторантуре и стажировке, направленную на подготовку специалистов в сфере атомной энергетики. Ежегодная квота на 20 стипендий позволит своевременно подготовить квалифицированные кадры для отечественной атомной промышленности.

В целом доля стипендий "Болашак", присуждаемых по естественно-техническому направлению, увеличилась с 59,2% в 2022 году до 70% в 2025 году. Доля присужденных стипендий по научным стажировкам по инженерно-техническим специальностям выросла с 46,0% в 2022 году до 72,4%.

По итогам заседания госсоветник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии "Болашак".

