Железнодорожник провернул схему обогащения на 135 млн тенге: итог был провальный

На побережье Каспия из Усть-Каменогорска поездом везли очищенную медь, но по дороге 32 тонны груза украли, сообщает Zakon.kz.

Это случилось в Карагандинской области, где сотрудники криминальной полиции Департамента полиции (ДП) на транспорте задержали группу людей, причастных к крупной краже катодной меди.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали группу из пяти человек в возрасте от 32 до 61 лет. Ими оказались жители города Балхаша. Организатором противоправных действий являлся работник железнодорожных организаций. Следствием установлено, что вышеуказанные лица на станции Токырау Карагандинской области совершили кражу груза "катодная медь" общим весом более 32 тонн из железнодорожного вагона, следовавшего по маршруту Өскемен – Курык-Порт, – рассказали в ДП на транспорте 25 декабря.

Сумма причиненного ущерба составила свыше 135 млн тенге.

Вина всех участников доказана.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы.

