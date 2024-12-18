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События

На 25 лет посадили казахстанца, изнасиловавшего и убившего девочку-подростка

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:29 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесли приговор жителю села Аулиеколь Аулиекольского района по факту изнасилования и убийства несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, в июне 2024 года в с. Аулиеколь подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с применением физической силы совершил изнасилование несовершеннолетней.

"С целью сокрытия совершенного им особо тяжкого преступления он совершил ее убийство путем удушения. Подсудимый Г. в суде свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимому самое строгое наказание, предусмотренное законом", – сообщили в суде.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал совершение им преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание суд учел наличие у него психического расстройства, не исключающего его вменяемости, наличие малолетних детей, а также явку с повинной.

"С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, поведения до и после совершения преступлений, суд назначил Г. наказание путем частичного сложения наказаний окончательно в виде 25 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что 18 декабря стало известно о приговоре педофилу в Абайской области: он изнасиловал 12-летнюю падчерицу. Мужчину посадили пожизненно.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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