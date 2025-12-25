Гораздо чаще стали нападать на медработников в Казахстане – статистика Минздрава

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 25 декабря 2025 года на брифинге в Сенате привел статистику нападений на медицинских работников, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, количество нападений значительно увеличилось за последние несколько лет.

"С 2019 года всего было 280 нападений на медработников. К сожалению, с каждым годом эта статистика увеличивается. Например, если в 2019-2020 годах было 5-10 нападений в год, то в последние 2-3 года эта цифра увеличилась до 70 нападений и даже больше", – сказал Султангазиев.

Он напомнил, что был даже летальный исход.

"Тогда в Алматы застрелили врача при выходе с работы. В этом году были разные случаи: нападения на 25 врачей, 33 нападения на средний медицинский персонал, девять нападений на водителей скорой медицинской помощи. Такая негативная тенденция имеется", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что депутаты Сената одобрили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны.