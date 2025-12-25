#Казахстан в сравнении
Общество

Более 4 млн штрафа грозит за нападение на медиков в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 13:49 Фото: Zakon.kz
Депутат Айнур Аргынбекова в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года рассказала, какое наказание грозит за нападение на врачей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она указала на дифференцированность наказания за нападение на медработников.

"При угрозе применения насилия в отношении медработников и водителей скорой медицинской помощи предусматривается штраф в размере от 200 до 500 МРП. Либо общественные работы в этом размере, либо исправительные работы в этом же размере, либо общественные работы до 300 часов. Либо ограничение или лишение свободы от 2 до 3 лет, смотря какая была угроза применения насилия", – сказала она.

Иное наказание предусматривается в случае применения насилия.

"При применении насилия, не опасного для жизни или здоровья врача, предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительным работам, либо общественным работам до 600 часов. Либо ограничение или лишение свободы от 2 до 3 лет. А если же это связано с деянием уже отягощающего обстоятельства, лишением свободы от 3 до 7 лет. И если это опасное для жизни и здоровья, от 5 до 10 и при отягощающих обстоятельствах до 12 лет", – резюмировала сенатор.

25 декабря 2025 года Сенат в двух чтениях одобрили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны. Закон направлен на усиление правовой защиты медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Нападение студента на преподавателя в Алматы прокомментировали в Миннауки
11:15, Сегодня
Нападение студента на преподавателя в Алматы прокомментировали в Миннауки
Когда могут ввести уголовную ответственность за нападения на медиков в Казахстане
12:51, 07 октября 2025
Когда могут ввести уголовную ответственность за нападения на медиков в Казахстане
7,8 млн штрафа и 10 лет лишения свободы грозит за кражу невесты в Казахстане
13:47, 28 мая 2025
7,8 млн штрафа и 10 лет лишения свободы грозит за кражу невесты в Казахстане
