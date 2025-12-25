В Минпромышленности высказались "за" повышение штрафов за незаконное строительство жилья

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года прокомментировал предложение акима Астаны повысить штрафы за незаконное жилищное строительство, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее аким Астаны Женис Касымбек заявил, что строительные компании нужно жестче наказывать за незаконное строительство. Они поинтересовались позицией Минпромышленности и строительства.

"Положительно. Что касается объектов, которые будут строиться незаконно, я сейчас говорил, мы системно же к этому вопросу подошли. Что это предполагает? Он должен реализовываться в рамках генплана", – отметил Куандык Кажкенов.

Между тем, по его данным, на сегодня по стране насчитывается 44 проблемных объекта и еще 124 объекта находятся в "желтой" зоне, и есть риски, что они могут стать проблемными.

22 декабря 2025 года аким Астаны Женис Касымбек высказался о строительстве жилых комплексов в столице без разрешительных документов.