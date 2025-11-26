Смерть девочки в стоматологии в Астане: массовые проверки проводить не будут

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса 26 ноября 2025 года прокомментировал случай смерти трехлетней девочки в Астане во время лечения зубов, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев назвал этот случай вопиющим и резонансным.

"Очень жалко, конечно, маленькую девочку – всего лишь три годика. Минздрав выражает соболезнование. Но судебно-медицинская экспертиза проводится органами судмедэкспертизы при Минюсте. Здесь не привлекаются эксперты Минздрава для обеспечения объективности проведения тех или иных проверок", – отметил он.

По его словам, на месте трагедии не было анестезиолога-реаниматолога, не было также аптечки для оказания экстренной медицинской помощи.

"Нарушения были и другие. Это все рассматривается в рамках суда", – добавил вице-министр.

Между тем, по его словам, этот случай не является основанием для проверок всех стоматологических клиник.

"В части массовых проверок стоматологических клиник – у нас таких планов на сегодня нет. Проверки осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом или по жалобам населения", – пояснил Тимур Султангазиев.

25 ноября 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны раскрыли детали смерти ребенка во время стоматологического лечения.