Смерть ребенка в стоматологии: клиники массово закрывают в Казахстане

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года озвучил предварительные итоги проверок стоматологических клиник после смерти ребенка в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев напомнил, что в настоящее время Минздравом проводятся широкомасштабные проверочные мероприятия.

"Комитет медицинского и фармацевтического контроля уже проверил около 260 стоматологических клиник по всему Казахстану. Были выявлены нарушения стандарта организации оказания стоматологической помощи. Были приняты административные меры наказания – наложены штрафа на сумму 54 млн тенге. Только по Жамбылской области были приняты меры оперативного реагирования – через суд были приостановлены действия 10 стоматологических клиник", – заявил первый вице-министр.

Клиники закрываются, по его словам, и в Алматы, и в Алматинской области. Точную цифру он озвучивать не стал.

30 октября 2024 года ребенок не проснулся после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.