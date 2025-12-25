#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511
602.72
6.49
Общество

Смерть ребенка в стоматологии: клиники массово закрывают в Казахстане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 14:33 Фото: akorda.kz
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года озвучил предварительные итоги проверок стоматологических клиник после смерти ребенка в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев напомнил, что в настоящее время Минздравом проводятся широкомасштабные проверочные мероприятия.

"Комитет медицинского и фармацевтического контроля уже проверил около 260 стоматологических клиник по всему Казахстану. Были выявлены нарушения стандарта организации оказания стоматологической помощи. Были приняты административные меры наказания – наложены штрафа на сумму 54 млн тенге. Только по Жамбылской области были приняты меры оперативного реагирования – через суд были приостановлены действия 10 стоматологических клиник", – заявил первый вице-министр.

Клиники закрываются, по его словам, и в Алматы, и в Алматинской области. Точную цифру он озвучивать не стал.

30 октября 2024 года ребенок не проснулся после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Смерть девочки в стоматологии в Астане: массовые проверки проводить не будут
18:12, 26 ноября 2025
Смерть девочки в стоматологии в Астане: массовые проверки проводить не будут
Смерть ребенка в клинике Астаны: в Казахстане проверят все стоматологии
14:57, 03 декабря 2025
Смерть ребенка в клинике Астаны: в Казахстане проверят все стоматологии
Гораздо чаще стали нападать на медработников в Казахстане – статистика Минздрава
13:36, Сегодня
Гораздо чаще стали нападать на медработников в Казахстане – статистика Минздрава
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: