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Полиция Алматы проверяет паркинги: названа причина

Полиция Алматы проверяет паркинги, причина, отработка, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 11:52 Фото: ДП Алматы
Административная полиция Алматы проводит локальную отработку, сообщает Zakon.kz.

Ее цель – выявление машин, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), которые запрещено парковать в подземных гаражах и паркингах.

"Согласно действующему законодательству, транспортные средства с ГБО запрещено парковать в подземных закрытых паркингах и гаражах. И это, прежде всего, касается безопасности граждан. В целях безопасности эксплуатации автотранспорта с газобаллонным оборудованием среди водительского состава проводится разъяснительная работа. Не допускается стоянка автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе во встроенных в зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Он отметил, что сегодня в Алматы стартовала республиканская отработка "Безопасная дорога", направленная на снижение уровня аварийности на дорогах, профилактику и пресечение правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Для справки: на автомобиле, оборудованном ГБО, запрещается:

– эксплуатация транспортного средства с истекшим сроком газового баллона;

– работа двигателя при неисправном газовом оборудовании и наличии утечек газа;

– заниматься ремонтными работами при наличии газа в системе питания;

– ставить автомобиль с неисправным ГБО в закрытое помещение;

– заводить двигатель, въезжать и выезжать из гаража на газе;

– находиться при заправке ГБО около газонаполнительного шланга.

Отметим, что ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов анонсировал поэтапное повышение цен на автогаз. По его словам, автолюбители активно переходят на автогаз, но со временем, когда цена будет выравниваться с бензином, они поймут и перестанут переходить на сжиженный нефтяной газ.

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