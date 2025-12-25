#Казахстан в сравнении
Общество

Снятие излишков из ЕНПФ: в Нацбанке дали совет казахстанцам

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 15:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Берик Шолпанкулов в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года рассказал, почему не стоит снимать средства из ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Берик Шолпанкулов отметил, что Нацбанк выступает за сохранение средств.

"Мы бы, конечно, желали, чтобы меньше снималось. Эти активы, их предназначение – это сохранение на будущее, чтобы обеспечить человека пенсионными выплатами в перспективе, когда он уйдет на пенсию. Соответственно, когда он снимает досрочно излишки, сумма уменьшается. Мы, как Нацбанк, более настроены на то, чтобы данные средства сохранялись для того, чтобы человек мог хорошую старость встретить", – заявил он.

С 12 декабря 2025 года в Казахстане заработал новый запрет на использование пенсионных накоплений – эти средства нельзя будет использовать на пластические операции.

Также в Казахстане приостановили практику изъятий пенсионных на стоматологические услуги из-за выявленных фактов незаконного вывода средств из ЕНПФ через подставные стоматологии.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
