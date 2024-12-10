#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Общество

Как сказались землетрясения на строительстве и продаже квартир в Алматы

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 13:16 Фото: Zakon.kz
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов 10 декабря 2024 года на пресс-конференции в правительстве заявил, что не связывает проблемы с продажей квартир в Алматы с землетрясениями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что несмотря на серию землетрясений, в Алматы также активно идет строительство.

"Я бы не сказал, что там нет спроса на новое жилье, в том числе на новостройки. Он активно существует, и мы видим, что как в Астане, так и в Алматы таких проблем, честно говоря, на сегодня не наблюдается – чтобы цена за квадратный метр жилья в новостройках снизилась. Она держится на уровне начала этого года, и таких сложностей у нашего министерства не возникало. В целом землетрясения были, и в рамках их последствий, как вы знаете, мы принимаем ряд мер", – сказал Куандык Кажкенов. 

Он подчеркнул, что на сегодняшний день акиматом Алматы ведется паспортизация объектов, и когда эта работа завершится, то будет получена полная статистика по городу.

Представители СМИ уточнили, что люди планируют переехать, но не могут продать жилье. 

"Вы знаете, это все-таки область гражданско-правовых отношений, и я не могу в нее вмешиваться. В связи с чем они не могут продать – это нужно смотреть. Какого качества жилье, где оно находится, в каком состоянии ремонт, и еще много других факторов. Однозначно заявить, что они не могут продать, было бы немного некорректно", – ответил Кажкенов. 

4 декабря 2024 года землетрясение произошло в 96 км от Алматы. О том, что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести, куда бежать во время землетрясения, можете узнать здесь.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Контрабанда табачной продукции угрожает экономике, безопасности и здравоохранению Казахстана и ЕАЭС
Общество
14:05, Сегодня
Контрабанда табачной продукции угрожает экономике, безопасности и здравоохранению Казахстана и ЕАЭС
ДУМК обратилось к казахстанцам после перекрытия дороги у Центральной мечети Алматы для молитвы
Общество
12:45, Сегодня
ДУМК обратилось к казахстанцам после перекрытия дороги у Центральной мечети Алматы для молитвы
Влияет ли курс доллара на ипотечные программы в Казахстане
Общество
12:35, Сегодня
Влияет ли курс доллара на ипотечные программы в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: