Как сказались землетрясения на строительстве и продаже квартир в Алматы

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов 10 декабря 2024 года на пресс-конференции в правительстве заявил, что не связывает проблемы с продажей квартир в Алматы с землетрясениями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что несмотря на серию землетрясений, в Алматы также активно идет строительство.



"Я бы не сказал, что там нет спроса на новое жилье, в том числе на новостройки. Он активно существует, и мы видим, что как в Астане, так и в Алматы таких проблем, честно говоря, на сегодня не наблюдается – чтобы цена за квадратный метр жилья в новостройках снизилась. Она держится на уровне начала этого года, и таких сложностей у нашего министерства не возникало. В целом землетрясения были, и в рамках их последствий, как вы знаете, мы принимаем ряд мер", – сказал Куандык Кажкенов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день акиматом Алматы ведется паспортизация объектов, и когда эта работа завершится, то будет получена полная статистика по городу.

Представители СМИ уточнили, что люди планируют переехать, но не могут продать жилье.

"Вы знаете, это все-таки область гражданско-правовых отношений, и я не могу в нее вмешиваться. В связи с чем они не могут продать – это нужно смотреть. Какого качества жилье, где оно находится, в каком состоянии ремонт, и еще много других факторов. Однозначно заявить, что они не могут продать, было бы немного некорректно", – ответил Кажкенов.

4 декабря 2024 года землетрясение произошло в 96 км от Алматы. О том, что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести, куда бежать во время землетрясения, можете узнать здесь.

