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Общество

Застройщикам грозят крупные штрафы за нарушение прав дольщиков

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 11:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов 12 июня 2025 года в Сенате озвучил, как будут защищать права дольщиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как заявил депутат Бекбол Орынбасаров, согласно законопроекту, в статью 320 КоАП РК вносятся изменения, где предусмотрен штраф до 2 тыс. МРП за нарушение прав дольщиков.

"Раньше это было 300 МРП. Это 1 млн 180 тыс. тенге. Увеличение штрафа сможет ли гарантировать дополнительную защиту прав потребителей, дольщиков?" – поинтересовался он. 

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов, что такая норма снимет многие проблемные вопросы. 

"Да, действительно, эти нормы будут способствовать решению проблемных вопросов дольщиков и смогут снизить количество обманутых дольщиков. 2 тыс. МРП – это самый наивысший размер штрафа, который предусмотрен КоАП – это 7 млн 800 тыс. тенге, за каждый факт правонарушения он будет применятся. Поэтому данные меры будут пресекать незаконное привлечение денег, незаконное рекламирование строительства. И в рамках этого закона в Гражданский кодекс и другие законы вносим соответствующие изменения, и это будет, конечно, защищать права дольщиков", – ответил он.

Ранее Сенат одобрил закон, ужесточающий меры в отношении застройщиков.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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