Токаев сравнил подход Казахстана и США к борьбе с преступностью

На встрече с общественностью Жамбылской области Касым-Жомарт Токаев отметил, что президент США Дональд Трамп тоже проводит политику Закона и Порядка, сообщает Zakon.kz.

Глава государства указал, что Казахстан последовательно укрепляет свои позиции как Безопасная страна.

"В нашем обществе утверждается принцип "Закон и Порядок". Два дня назад я провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который также проводит политику Закона и Порядка, жестко пресекая преступность и беспорядок. В результате такой политики за последние пять лет в нашей стране значительно уменьшилось количество особо тяжких преступлений. Снизились и показатели по случаям бытового насилия", – рассказал Токаев.

В связи с этим он отдельно упомянул общенациональную акцию "Таза Қазақстан".

"В этом году было высажено 335,6 млн саженцев по всей стране. Действительно, этот уникальный проект, получивший всенародную поддержку, оказал огромное влияние на изменение образа жизни и мировоззрения нашего народа. Я придаю особое значение этому общенациональному движению. Чистота – очень глубокое и важное понятие, которое подразумевает не только внешнюю опрятность улиц, домов и квартир, но и чистоту душевных помыслов. Наши бескрайние степи должны превратиться в цветущий зеленый край. В конечном счете чистота должна стать неотъемлемой частью нашего национального образа жизни. Можно с уверенностью сказать, что нынешний год стал для Казахстана годом подлинного прогресса", – продолжил президент.

По его словам, отечественные учащиеся завоевали более тысячи медалей на различных образовательных олимпиадах и конкурсах.

"Благодаря достижениям спортсменов бирюзовый флаг Казахстана не раз взмывал ввысь на международных состязаниях. Талантливые артисты широко популяризируют национальную культуру во всех уголках земли. Наш народ обрел мировое признание как нация, отличающаяся высокими духовными качествами и прогрессивным мышлением", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также заявил, что в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены.