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События

Токаев выразил соболезнования президенту США в связи с наводнениями в Техасе

Токаев выразил соболезнования президенту США в связи с наводнением в Техасе, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 14:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями в адрес главы США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

В послании Токаев выразил соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в штате Техас, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей.

"Глава государства передал искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Ранее стало известно, что число погибших в результате сильного наводнения, которое случилось 4 июля 2025 года в центральной части Техаса, возросло до 50.

43 человека погибли в округе Керр, еще троих обнаружили мертвыми в округе Бернет, также четыре тела нашли в округе Трэвис. Уточняется, что в число жертв вошли 15 детей. До сих продолжаются поиски девочек из детского христианского летнего лагеря.

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Андрей Дюсупов
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