В Казахстане появятся новые банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге

В Казахстане планируют выпустить в обращение банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге нового образца, сообщает Zakon.kz.

Сроки выпуска сегодня, 5 сентября 2025 года, назвали в Национальном банке Казахстана.

"Вместе с тем выпуск в обращение банкнот номиналом 500 тенге нового образца планируется в четвертом квартале 2025 года, банкнот номиналом 20 000 тенге – в 2026 году", – уточнили в пресс-службе НБК в пятницу.

