Финансы

В Казахстане появятся новые банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане планируют выпустить в обращение банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге нового образца, сообщает Zakon.kz.

Сроки выпуска сегодня, 5 сентября 2025 года, назвали в Национальном банке Казахстана.

"Вместе с тем выпуск в обращение банкнот номиналом 500 тенге нового образца планируется в четвертом квартале 2025 года, банкнот номиналом 20 000 тенге – в 2026 году", – уточнили в пресс-службе НБК в пятницу.

Ранее мы писали, что четыре банкноты исчезнут из кошельков казахстанцев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 16:17
Могут ли перестать принимать в магазинах "старые" 5000 тенге

О том, когда и как казахстанцы смогут заменить старые банкноты на новые, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
