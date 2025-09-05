В Казахстане появятся новые банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане планируют выпустить в обращение банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге нового образца, сообщает Zakon.kz.
Сроки выпуска сегодня, 5 сентября 2025 года, назвали в Национальном банке Казахстана.
"Вместе с тем выпуск в обращение банкнот номиналом 500 тенге нового образца планируется в четвертом квартале 2025 года, банкнот номиналом 20 000 тенге – в 2026 году", – уточнили в пресс-службе НБК в пятницу.
Ранее мы писали, что четыре банкноты исчезнут из кошельков казахстанцев.
