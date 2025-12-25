#Казахстан в сравнении
Общество

Снежные бури и метели накроют Казахстан 26 декабря

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 18:10 Фото: Zakon.kz
Казахстанцам подсказали, какой будет погода по стране в пятницу, 26 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологам, погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы.

"Ожидаются снег и метель, на востоке и в центральных регионах – сильный снег. На юге и юго-востоке республики прогнозируются осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь, как отмечают специалисты, на северо-западе страны существенных осадков не ожидается.

По территории республики также возможны туманы, гололед и усиление ветра.

Немного ранее стало известно, что в ближайшие дни в Алматы ожидается снег, несмотря на +5°С.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
