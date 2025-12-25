Тотаканова выступила в суде: Меня сравнивают с Перизат Кайрат, но я никогда не жила в роскоши

В Астане 25 декабря 2025 года продолжилось судебное разбирательство по делу супругов Даулета и Толкын Тотакановых, обвиняемых в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка. В ходе заседания с речью выступила мать ребенка, передает корреспондент Zakon.kz.

Толкын Тотаканова озвучила, что люди помогали им добровольно, потому что видели состояние их сына.

"Я здесь как мать, которая уже шесть лет борется за своего ребенка. Я – женщина, которая оказалась между угрозами, долгами, страхом и единственной надеждой облегчить боль своего сына. Я никого не обманывала, диагноз моего сына настоящий и подтвержден медицинскими документами и историей болезни, которая есть в материалах дела. Мой ребенок не ходит, не ползает, не разговаривает и полностью зависит от нас. Все эти годы – это операции, судороги по ночам, постоянные реабилитации, поездки в клиники, бессонные ночи", – заявила она.

Она поделилась, что когда врачи в Казахстане сказали, что уже не могут помочь, то они продолжили лечение за границей в Турции, России, Узбекистане, Азербайджане.

"Мы этим всем делились в Instagram. Это все невозможно было подделать, у ребенка было состояние тяжелое, мы каждый день занимались его лечением. Параллельно я оказалась в жестокой долговой кабале у Зарылхановой Жадры и Султанова Алмата. Я занимала деньги только ради лечения своего сына. Сначала это выглядело, как помощь, потом проценты, а потому угрозы, давление, угрозы убийством. Я жила в постоянном страхе за свою семью, думала о том, как спасти ребенка и выполнить требования людей, которые ежедневно давили на меня. За 5 лет эти люди забрали у меня более 700 млн тенге. А фактически у Зарылхановой Жадры я получила только 8 млн тенге, а у Султанова Алмата – 9 млн", – продолжила Толкын Тотаканова.

По ее словам, все средства, которые поступали на ее счет, направлялись на лечение сына и на закрытие долгов, и это все подтверждается аудитом.

"Эти люди знали о сборах, забирали у меня банковские карты и сами снимали с них деньги. Тыныбекова сама призналась в этом в судебном следствии. Даже после того, как возбудили уголовное дело, давление на меня не прекратилось, наоборот, стало еще сильнее. От меня требовали расписки, говорили, что помогут через адвоката, находили фиктивных адвокатов. Пугали говорили, что напишут на меня заявление. Обманным путем у меня забрали 45 млн тенге, сказав, то помогут мне с адвокатом и решением нашего дела. И это все подтвердил сам Ахмедин. Мой муж Даулет не знал, в какой пропасти я оказалась. Я скрывала все от мужа, от родителей из-за страха, что из-за меня пострадает моя семья", – продолжила девушка.

Она также заявила, что ее муж не имел никакого отношения к денежным средствам: не участвовал в сборе пожертвований, не осуществлял переводы, не вел страницу в Instagram, не знал, какие суммы поступали на счет, и никогда не проверял ее телефон, поскольку она скрывала от него эту информацию.

"20 февраля 2025 года сам следователь Турабеков, увидев мое состояние и узнав, что я нахожусь под давлением, сказал мне: "Пиши заявление на вымогателей, мы никому не должны". В тот же день я написала заявление и предоставила все переписки, видео и документы. И я официально признана по этому делу потерпевшей. Меня сравнивают с Перизат Кайрат, но я никогда не жила в роскоши. У меня нет элитных квартир, автомобилей, путешествий. У нас одна двухкомнатная квартира, которая в залоге в банке. Следствие пишет, что у нас якобы 3 квартиры, 5 автомобилей, но где они, почему не показали суду, не изъяли, никаких документов не предоставили об этом? Потому что этих квартир и машин не существует. Это просто фантазии следователей", – озвучила она.

Она сообщила, что имущество, указанное в деле, приобретали в кредит и потом перепродавали, это был дополнительный доход моего мужа, и все эти обстоятельства подтверждены документально.

"Мой муж с 2018 года работает мужским мастером без выходных. Я 4 года работала в продуктовом магазине. Продавала игрушки. Сдавала квартиры посуточно, чтобы платить проценты, лечить сына. Если бы у нас были действительно миллиарды, как утверждает следствие, разве мы бы жили так? Да, я заказывала еду доставкой. Так как у моего ребенка безглютеновое питание. И такие продукты не продаются в каждом магазине. И нам приходилось это все заказывать. Да, я ездила на такси. Я ежедневно возила ребенка на реабилитацию, на занятия, к врачам. У меня не было возможности передвигаться с ребенком инвалидом пешком. Разве это преступление? Даже перелеты вот. Как прокурор говорит на 15 млн, это подтверждает, что мы проходили лечение за границей. У нас есть все выписки", – резюмировала Толкын Тотакановой.

24 июля 2025 года в Астане супругов обвинили в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка.

11 декабря 2025 года суд возобновил следствие по делу супругов.