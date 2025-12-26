Автомат Калашникова и винтовки вынес рабочий из казахстанской школы

Мужчина, допущенный к ремонтным работам в учебном заведении Акмолинской области, вынес учебный автомат Калашникова и несколько пневматических спортивных винтовок, сообщает Zakon.kz.

По данным Almaty.tv, мужчина воспользовался моментом и вынес оружие прямо через окно. В числе похищенного – учебный автомат Калашникова, несколько пневматических спортивных винтовок. Общая сумма ущерба превысила 300 тыс. тенге.

"После обнаружения кражи администрация учебного заведения обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб", – прокомментировала старший инспектор ДП Асем Абдрахманова.

Суд Акмолинской области назначил ему три года ограничения свободы с пробационным контролем и обязательными принудительными работами.

