Сотни частных домов остались без газа в Алматы: стала известна причина

В Алматы сегодня, 26 декабря 2025 года, жители мкр. Акжар пожаловались на отсутствие газа в домах. Причину удалось выяснить в пресс-службе газораспределительной компании, сообщает Zakon.kz.

В нашу редакцию обратился один из местных жителей, который рассказал:

"В Акжаре (Наурызбайский район) нет газа. Возможно, проблема затронула больше микрорайонов. Тут много частных домов, топимся газом. У меня уже батареи холодные".

Выяснилось, что причина – плановые работы.

"Согласно согласованным с акиматом плана мероприятий и поправки на благоприятные погодные условия (плюсовая температура), сегодня с утра были проведены работы по подключению к газоснабжению котельной школы-интерната №15. Для выполнения работ временно было приостановлено газоснабжение порядка 293 частных жилых домов и 6 предприятий. Все мероприятия были заранее спланированы таким образом, чтобы минимизировать неудобства для жителей и обеспечить приоритетное подключение социально значимого объекта", – сообщили в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" в пятницу.

В компании заверили, что подача газа абонентам будет восстановлена в послеобеденное время.

"Подключение школы-интерната к газу позволит обеспечить стабильное теплоснабжение учреждения и создать комфортные условия для обучения детей", – объяснили в газораспределительной компании.

