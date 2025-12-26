#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Общество

От 2800 тенге: жителям Астаны сообщили хорошую новость о низких ценах на мясо – где купить

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 12:10 Фото: Zakon.kz
В Астане мясная ярмарка, которая традиционно проходит по выходным, продлена на пять дней – с 27 по 31 декабря 2025 года. С таким заявлением выступила пресс-служба Министерства торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Известно, что поставки осуществляются напрямую от фермеров из Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской, Карагандинской областей и области Абай, что позволяет удерживать цены ниже рыночных.

Так, конина будет продаваться от 2800 тенге за килограмм, говядина – от 3000 тенге, баранина – в пределах 3000-3200 тенге, мясо гуся – от 2500 тенге за килограмм.

В дополнительной части сказано, что мясная ярмарка пройдет на парковке торгового центра Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Кроме того, в эти же дни на территории торгового центра будет работать городская сельскохозяйственная ярмарка, где представят продукцию местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана. Отмечается, что картофель, лук, морковь и фрукты здесь продаются по самым низким ценам.

Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Немного ранее мы рассказывали, что ярмарки выходного дня в двух районах Алматы переходят на трехдневный формат работы. До наступления Нового года ярмарки в Ауэзовском и Бостандыкском районах будут работать в расширенном формате – по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жителям Астаны сообщили хорошую новость о ценах на мясо
17:03, 12 ноября 2025
Жителям Астаны сообщили хорошую новость о ценах на мясо
Жителям Алматы сообщили хорошие новости о ярмарках выходного дня
16:54, 18 декабря 2025
Жителям Алматы сообщили хорошие новости о ярмарках выходного дня
Жителям Алматы сообщили хорошую новость по ценам на продукты
13:46, 28 октября 2025
Жителям Алматы сообщили хорошую новость по ценам на продукты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: