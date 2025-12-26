От 2800 тенге: жителям Астаны сообщили хорошую новость о низких ценах на мясо – где купить

В Астане мясная ярмарка, которая традиционно проходит по выходным, продлена на пять дней – с 27 по 31 декабря 2025 года. С таким заявлением выступила пресс-служба Министерства торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Известно, что поставки осуществляются напрямую от фермеров из Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской, Карагандинской областей и области Абай, что позволяет удерживать цены ниже рыночных.

Так, конина будет продаваться от 2800 тенге за килограмм, говядина – от 3000 тенге, баранина – в пределах 3000-3200 тенге, мясо гуся – от 2500 тенге за килограмм.

В дополнительной части сказано, что мясная ярмарка пройдет на парковке торгового центра Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Кроме того, в эти же дни на территории торгового центра будет работать городская сельскохозяйственная ярмарка, где представят продукцию местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана. Отмечается, что картофель, лук, морковь и фрукты здесь продаются по самым низким ценам.

Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Немного ранее мы рассказывали, что ярмарки выходного дня в двух районах Алматы переходят на трехдневный формат работы. До наступления Нового года ярмарки в Ауэзовском и Бостандыкском районах будут работать в расширенном формате – по пятницам, субботам и воскресеньям.