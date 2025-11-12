#АЭС в Казахстане
Общество

Жителям Астаны сообщили хорошую новость о ценах на мясо

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 17:03 Фото: Zakon.kz
В ближайшие выходные, 15-16 ноября 2025 года, в Астане состоится ярмарка мяса. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Известно, что мероприятие пройдет на рынке "Керуен жолы", расположенном вдоль трассы Алаш.

Также в ведомстве подчеркнули, что в ярмарке примут участие фермеры из Акмолинской, Туркестанской областей, области Абай и Шымкента.

"Они будут продавать говядину без посредников, что позволит удержать цену на доступном уровне от 2700 до 3000 тенге за килограмм".Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

Кроме мяса, жители столицы смогут приобрести по сниженным ценам социально значимые продукты питания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 17:03
Мировые цены на говядину превысили исторический максимум

4 ноября 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что в Казахстане планируют не допустить скачка цен на мясо в преддверии Нового года и после праздников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
