Жителям Астаны сообщили хорошую новость о ценах на мясо

В ближайшие выходные, 15-16 ноября 2025 года, в Астане состоится ярмарка мяса. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Известно, что мероприятие пройдет на рынке "Керуен жолы", расположенном вдоль трассы Алаш.

Также в ведомстве подчеркнули, что в ярмарке примут участие фермеры из Акмолинской, Туркестанской областей, области Абай и Шымкента.

"Они будут продавать говядину без посредников, что позволит удержать цену на доступном уровне от 2700 до 3000 тенге за килограмм". Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

Кроме мяса, жители столицы смогут приобрести по сниженным ценам социально значимые продукты питания.

4 ноября 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что в Казахстане планируют не допустить скачка цен на мясо в преддверии Нового года и после праздников.