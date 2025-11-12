Жителям Астаны сообщили хорошую новость о ценах на мясо
Фото: Zakon.kz
В ближайшие выходные, 15-16 ноября 2025 года, в Астане состоится ярмарка мяса. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.
Известно, что мероприятие пройдет на рынке "Керуен жолы", расположенном вдоль трассы Алаш.
Также в ведомстве подчеркнули, что в ярмарке примут участие фермеры из Акмолинской, Туркестанской областей, области Абай и Шымкента.
"Они будут продавать говядину без посредников, что позволит удержать цену на доступном уровне от 2700 до 3000 тенге за килограмм".Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК
Кроме мяса, жители столицы смогут приобрести по сниженным ценам социально значимые продукты питания.
Материал по теме
Мировые цены на говядину превысили исторический максимум
4 ноября 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что в Казахстане планируют не допустить скачка цен на мясо в преддверии Нового года и после праздников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript