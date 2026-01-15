#Казахстан в сравнении
Общество

Хорошую новость для жителей Астаны о продуктах озвучили в акимате

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 13:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Астане 17 и 18 января 2026 года пройдет городская сельскохозяйственная ярмарка. Новостью о возможности приобрести свежие продукты напрямую от фермеров и производителей со всего Казахстана поделились с Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.

Известно, что мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00 в ТЦ "Keryen Joly" (Шоссе Алаш, 35б).

Для удобства, как уточнили в ведомстве, рядом проходят многочисленные автобусные маршруты: №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

"На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам".Пресс-служба акимата Астаны

Социально значимые продукты могут подорожать в Казахстане

14 января 2025 года и.о. министра торговли и интеграции Айдар Абилдабеков прокомментировал цены на огурцы в Казахстане. Спикер отметил, что рост цен на огурцы, вероятно, пришелся на период перед Новым годом и сами новогодние праздники и был обусловлен ажиотажным спросом.

Ошибка в тексте: