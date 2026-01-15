Хорошую новость для жителей Астаны о продуктах озвучили в акимате

В Астане 17 и 18 января 2026 года пройдет городская сельскохозяйственная ярмарка. Новостью о возможности приобрести свежие продукты напрямую от фермеров и производителей со всего Казахстана поделились с Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.

Известно, что мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00 в ТЦ "Keryen Joly" (Шоссе Алаш, 35б).

Для удобства, как уточнили в ведомстве, рядом проходят многочисленные автобусные маршруты: №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

"На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам". Пресс-служба акимата Астаны

