Общество

"Это болезнь мегаполисов": когда в Астане обещают решить проблему пробок

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 13:49 Фото: Zakon.kz
Руководитель столичного управления транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Асхат Карагойшин в маслихате 26 декабря 2025 года рассказал, что делается для решения проблемы пробок, передает корреспондент Zakon.kz.

На проблему указал депутат маслихата Бауыржан Смаилов. По его словам, ситуация обострилась. Если раньше заторы наблюдались только в утренние часы-пик, то сейчас "и днем, и ночью стали пробки".

"Пробки растут, я согласен с вами, абсолютно. Но при этом хотел бы отметить, что только за 9 месяцев этого года, по данным дорожной полиции, у нас количество автомобилей увеличилось на 10%. Я хотел бы отметить, что это больше, чем за последние три года, то есть автомобилизация города растет, и Астана является центром притяжения… Пробки дорожные – это болезнь многих мегаполисов, которые растут. Астана растет активными темпами, она становится лучше с каждым днем", – ответил Асхат Карагойшин.

Сейчас, по его словам, акцент делается на том, чтобы предоставить гражданам возможность быстрого перемещения именно через улучшение общественного транспорта, ускорение движения общественного транспорта и предоставление комфортных условий для граждан, которые пользуются общественным транспортом.

"Прошу не ожидать сразу быстрых мер – мы улучшили утром транспортную ситуацию путем переноса начала рабочего времени, но вместе с тем вечером одномоментно выходит большое количество людей – именно эти пробки мы сегодня и наблюдаем. Акимат Астаны работает активно с этим вопросом. Количество автобусов увеличилось в этом году. Мы работаем и первые значительные результаты увидим в ближайшие два года", – резюмировал спикер.

22 декабря 2025 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры в столице.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
