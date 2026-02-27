Что делать при столкновении со сталкингом – советы полицейских

Начальник Управления общественной безопасности столичного Департамента полиции Астаны Марат Умирбаев на брифинге в столичном РСК 27 февраля 2026 года рассказал, что делать в случае сталкинга, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Умирбаев пояснил, что сталкинг – это незаконное преследование лица, выражающееся в навязчивых попытках установить контакт или выслеживании вопреки его воле.

"К числу таких действий относятся систематические телефонные звонки и сообщения, слежка, навязчивый контроль, распространение личной информации, а также иные формы давления, вызывающие у потерпевшего страх, тревогу и чувство небезопасности", – добавил он.

Спикер подчеркнул, что жертвами сталкинга чаще всего становятся женщины.

"С начала года в Астане зарегистрировано 19 фактов сталкинга. По одному из рассмотренных дел судом назначено наказание в виде 80 часов общественных работ", – сообщил Марат Умирбаев.

Он напомнил, что за совершение сталкинга предусмотрена уголовная ответственность в виде:

штрафа до 200 месячных расчетных показателей (МРП);

привлечения к общественным работам на срок до 200 часов;

либо ареста на срок до 50 суток.

"При столкновении со сталкингом советуем не вступать в диалог и не провоцировать преследователя, сохранять все доказательства – делать скриншоты сообщений, записи звонков, а также ограничить доступ к личной информации в социальных сетях и изменить настройки конфиденциальности, сообщить о происходящем близким и коллегам и при наличии угроз незамедлительно обращаться в полицию", – резюмировал спикер.

