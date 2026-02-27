#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Общество

Что делать при столкновении со сталкингом – советы полицейских

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 16:14 Фото: freepik
Начальник Управления общественной безопасности столичного Департамента полиции Астаны Марат Умирбаев на брифинге в столичном РСК 27 февраля 2026 года рассказал, что делать в случае сталкинга, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Умирбаев пояснил, что сталкинг – это незаконное преследование лица, выражающееся в навязчивых попытках установить контакт или выслеживании вопреки его воле.

"К числу таких действий относятся систематические телефонные звонки и сообщения, слежка, навязчивый контроль, распространение личной информации, а также иные формы давления, вызывающие у потерпевшего страх, тревогу и чувство небезопасности", – добавил он.

Спикер подчеркнул, что жертвами сталкинга чаще всего становятся женщины.

"С начала года в Астане зарегистрировано 19 фактов сталкинга. По одному из рассмотренных дел судом назначено наказание в виде 80 часов общественных работ", – сообщил Марат Умирбаев.

Он напомнил, что за совершение сталкинга предусмотрена уголовная ответственность в виде:

  • штрафа до 200 месячных расчетных показателей (МРП);
  • привлечения к общественным работам на срок до 200 часов;
  • либо ареста на срок до 50 суток.
"При столкновении со сталкингом советуем не вступать в диалог и не провоцировать преследователя, сохранять все доказательства – делать скриншоты сообщений, записи звонков, а также ограничить доступ к личной информации в социальных сетях и изменить настройки конфиденциальности, сообщить о происходящем близким и коллегам и при наличии угроз незамедлительно обращаться в полицию", – резюмировал спикер.

25 февраля 2026 года вице-министр внутренних дел Санжар Адилов рассказал, сколько человек наказали в Казахстане за сталкинг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Казахстан реализует с Катаром ряд газовых проектов на миллиарды долларов
17:40, Сегодня
Казахстан реализует с Катаром ряд газовых проектов на миллиарды долларов
С начала года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей
15:45, 05 февраля 2026
С начала года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей
159 ДТП произошло в Астане в январе 2026 года
15:31, 05 февраля 2026
159 ДТП произошло в Астане в январе 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: