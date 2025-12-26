Морозная погода накроет почти весь Казахстан

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 27 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается преимущественно без осадков, но морозная погода... По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра".

По данным метеорологов, лишь на западе, востоке, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), на востоке страны ночью – сильный снег.

