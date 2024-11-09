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Северный циклон накроет Казахстан

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 15:29 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящее воскресенье, 10 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", прояснится днем лишь на юге, юго-востоке страны.

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины северного циклона, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северной половине – метель, гололед, на западе, юге – туман", – говорится в прогнозе.

Также сообщается, что по республике ожидается усиление ветра.

"В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается очень сильный ветер – 30 м/с и более", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на предстоящие выходные. Согласно их данным, большую часть территории страны охватывает северный циклон, в связи с чем 9, 10 и 11 ноября 2024 года сохранится неустойчивый характер погоды.

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