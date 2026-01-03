Циклон накроет почти весь Казахстан: синоптики предупредили о погоде 4 января

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 января 2026 года предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на юго-западе и востоке страны.

"Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, в связи с чем ожидаются снег, метель, на западе, юге страны – осадки, в горных районах Туркестанской области ночью и утром – сильные осадки (дождь, снег)", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

Ранее стало известно, что новый циклон обрушится на Казахстан, в связи с чем погода резко поменяется 3-5 января 2026 года.