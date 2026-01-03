#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Циклон накроет почти весь Казахстан: синоптики предупредили о погоде 4 января

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 15:57 Фото: Zakon.kz
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 января 2026 года предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на юго-западе и востоке страны.

"Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, в связи с чем ожидаются снег, метель, на западе, юге страны – осадки, в горных районах Туркестанской области ночью и утром – сильные осадки (дождь, снег)", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 15:57
Потепление, дожди, снег: обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 4-6 января

Ранее стало известно, что новый циклон обрушится на Казахстан, в связи с чем погода резко поменяется 3-5 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Морозная погода накроет почти весь Казахстан
17:32, 26 декабря 2025
Морозная погода накроет почти весь Казахстан
В ложбине циклона: какая погода ожидает казахстанцев 4 января
17:38, 03 января 2025
В ложбине циклона: какая погода ожидает казахстанцев 4 января
Северный циклон накроет Казахстан
15:29, 09 ноября 2024
Северный циклон накроет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: