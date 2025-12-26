Кровавое преступление раскрыли спустя четверть века в Зайсане

Полиция Восточно-Казахстанской области раскрыла особо тяжкое преступление, совершенное в декабре 1999 года в городе Зайсан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 26 декабря в полиции, к убийству и разбойному нападению причастны двое мужчин, которые уже отбывают пожизненное лишение свободы за серию других преступлений.

По данным следствия, двое вооруженных злоумышленников ворвались в дом местного жителя, рассчитывая на крупную добычу. Не обнаружив ценностей, один из нападавших с особой жестокостью нанес смертельные ножевые ранения 26-летнему мужчине. В доме также находилась 77-летняя женщина – преступники избили ее и привязали к стулу электрическим шнуром.

С места преступления были похищены двуствольное охотничье ружье 12-го калибра, пневматический пистолет ИЖ-53М и видеомагнитофон. После нападения злоумышленникам удалось скрыться, а установить их личности тогда не удалось.

Как уточнили в департаменте полиции, спустя годы следователи и оперативники восстановили картину произошедшего по фрагментам, собрали доказательства и установили причастность осужденных. Оба фигуранта уже отбывают пожизненное наказание, назначенное в 2002 году за серию разбойных нападений и убийств.

Досудебное расследование завершено по статьям "Убийство", "Разбой", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хищение оружия". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Восточно-Казахстанской области назначил каждому из осужденных окончательное наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и отбыванием в учреждении чрезвычайного уровня безопасности.

