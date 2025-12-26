#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Общество

Кровавое преступление раскрыли спустя четверть века в Зайсане

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 21:35 Фото: Zakon.kz
Полиция Восточно-Казахстанской области раскрыла особо тяжкое преступление, совершенное в декабре 1999 года в городе Зайсан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 26 декабря в полиции, к убийству и разбойному нападению причастны двое мужчин, которые уже отбывают пожизненное лишение свободы за серию других преступлений.

По данным следствия, двое вооруженных злоумышленников ворвались в дом местного жителя, рассчитывая на крупную добычу. Не обнаружив ценностей, один из нападавших с особой жестокостью нанес смертельные ножевые ранения 26-летнему мужчине. В доме также находилась 77-летняя женщина – преступники избили ее и привязали к стулу электрическим шнуром.

С места преступления были похищены двуствольное охотничье ружье 12-го калибра, пневматический пистолет ИЖ-53М и видеомагнитофон. После нападения злоумышленникам удалось скрыться, а установить их личности тогда не удалось.

Как уточнили в департаменте полиции, спустя годы следователи и оперативники восстановили картину произошедшего по фрагментам, собрали доказательства и установили причастность осужденных. Оба фигуранта уже отбывают пожизненное наказание, назначенное в 2002 году за серию разбойных нападений и убийств.

Досудебное расследование завершено по статьям "Убийство", "Разбой", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хищение оружия". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Восточно-Казахстанской области назначил каждому из осужденных окончательное наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и отбыванием в учреждении чрезвычайного уровня безопасности.

Ранее сообщалось о другом преступлении. 14-летнего казахстанца посадили на 10 лет за изнасилование девочки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Убийство казахстанки в туалете: как полиция раскрыла преступление спустя 23 года по ДНК
22:35, 04 октября 2025
Убийство казахстанки в туалете: как полиция раскрыла преступление спустя 23 года по ДНК
Спустя 9 лет: в Астане задержали мужчину, который изнасиловал и убил 80-летнюю женщину
13:14, 09 ноября 2025
Спустя 9 лет: в Астане задержали мужчину, который изнасиловал и убил 80-летнюю женщину
Убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО
11:36, 21 февраля 2025
Убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: