#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.95
594.49
6.5
События

Вымогательство и грабеж на 3 млн тенге в Алматы: спустя год нашли подозреваемого

задержанный в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 09:22 Фото: ДП Алматы
Полиция Алматы спустя год нашла мужчину, подозреваемого в совершении тяжких преступлений – вымогательства и грабежа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, преступление было совершено в 2024 году.

"Тогда трое злоумышленников, действуя группой, путем угроз и насилия завладели денежными средствами в размере около 3 миллионов тенге. По данному факту было начато досудебное расследование. Двое участников преступления были оперативно задержаны, переданы суду и осуждены. Третий фигурант скрылся и был объявлен в розыск", – сказано в сообщении.

В рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемого установили. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее полиция Алматы рассказала о задержании женщины, подозреваемой в совершении мошенничества с использованием поддельных электронных чеков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новый глава полиции Алматы высказался о работе Арыстангани Заппарова
09:53, Сегодня
Новый глава полиции Алматы высказался о работе Арыстангани Заппарова
Убийство из-за 1,5 млн тенге: полиция нашла останки жертвы в Алматы
12:05, 21 июля 2025
Убийство из-за 1,5 млн тенге: полиция нашла останки жертвы в Алматы
Угрожал обнародовать интимные кадры: астанчанина подозревают в вымогательстве 4 млн тенге
06:30, 15 февраля 2024
Угрожал обнародовать интимные кадры: астанчанина подозревают в вымогательстве 4 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: