#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Общество

Утопающая в ночном тумане телебашня Коктобе восхитила Казнет – захватывающее видео

Коктобе, Алматы, телебашня, Дмитрий Доценко , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 22:29 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 26 декабря опубликовал в Instagram атмосферный ролик с видом на телебашню Коктобе, окутанную ночным туманом, сообщает Zakon.kz.

В кадр также попали огни горнолыжного курорта Шымбулак, мерцающие на фоне темных гор.

"Алматинская красавица – телебашня Коктобе в ночном тумане. В кадр попали и огни ночного Шымбулака. Обожаю такие ночи в Алматы, очень красиво", – написал Доценко под постом.

Видео быстро собрало сотни восторженных комментариев. Пользователи отмечают редкую атмосферу кадра и называют ночной Алматы "магическим" и "абсолютно завораживающим".

  • Фантастическая съемка!
  • Восхитительное видео! Браво!
  • Космическая фантастика!

Ранее Дмитрий Доценко снял легендарный автобусный маршрут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Кадры суперлуния на фоне "Коктобе" восхитили Казнет
21:40, 18 ноября 2024
Кадры суперлуния на фоне "Коктобе" восхитили Казнет
Кадры утопающей в облаках телебашни "Кок-Тобе" поразили Казнет
19:44, 08 декабря 2024
Кадры утопающей в облаках телебашни "Кок-Тобе" поразили Казнет
Ночная Астана после дождя восхитила Казнет
22:11, 09 сентября 2024
Ночная Астана после дождя восхитила Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: