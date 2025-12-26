Утопающая в ночном тумане телебашня Коктобе восхитила Казнет – захватывающее видео
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 26 декабря опубликовал в Instagram атмосферный ролик с видом на телебашню Коктобе, окутанную ночным туманом, сообщает Zakon.kz.
В кадр также попали огни горнолыжного курорта Шымбулак, мерцающие на фоне темных гор.
"Алматинская красавица – телебашня Коктобе в ночном тумане. В кадр попали и огни ночного Шымбулака. Обожаю такие ночи в Алматы, очень красиво", – написал Доценко под постом.
Видео быстро собрало сотни восторженных комментариев. Пользователи отмечают редкую атмосферу кадра и называют ночной Алматы "магическим" и "абсолютно завораживающим".
- Фантастическая съемка!
- Восхитительное видео! Браво!
- Космическая фантастика!
Ранее Дмитрий Доценко снял легендарный автобусный маршрут.
