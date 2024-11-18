Кадры суперлуния на фоне "Коктобе" восхитили Казнет

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко разместил новое видео, на котором запечатлел суперлуние на фоне телебашни "Коктобе", сообщает Zakon.kz.

Захватывающие кадры он 18 ноября опубликовал на своей странице в Instagram.

"Последнее суперлуние 2024 года. Запечатлел восход луны на фоне телебашни "Коктобе"! Теперь мы целый год не увидим суперлуния, ближайшее произойдет в октябре 2025-го. Оставлю эту красоту здесь", – написал Доценко под постом.

Видео в очередной раз восхитило армию фанатов фотографа:

Как вы это видите и показываете нам, это необыкновенное чудо, спасибо за ваше видение прекрасного.

Вас еще Nasa или Роскосмос не позвали к себе работать? Ваши снимки круче их всех вместе взятых.

Ну какая красота, я вчера тоже видела, как луна поднималась над городом, это было что-то.

Ранее Дмитрий Доценко опубликовал красивые фотографии ночного Алматы, которые он сделал с высоты трех тысяч метров.

