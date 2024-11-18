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Кадры суперлуния на фоне "Коктобе" восхитили Казнет

Кадры суперлуния на фоне Коктобе восхитили Казнет , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 21:40 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко разместил новое видео, на котором запечатлел суперлуние на фоне телебашни "Коктобе", сообщает Zakon.kz.

Захватывающие кадры он 18 ноября опубликовал на своей странице в Instagram. 

"Последнее суперлуние 2024 года. Запечатлел восход луны на фоне телебашни "Коктобе"! Теперь мы целый год не увидим суперлуния, ближайшее произойдет в октябре 2025-го. Оставлю эту красоту здесь", – написал Доценко под постом.

Видео в очередной раз восхитило армию фанатов фотографа: 

  • Как вы это видите и показываете нам, это необыкновенное чудо, спасибо за ваше видение прекрасного.
  • Вас еще Nasa или Роскосмос не позвали к себе работать? Ваши снимки круче их всех вместе взятых.
  • Ну какая красота, я вчера тоже видела, как луна поднималась над городом, это было что-то.

Ранее Дмитрий Доценко опубликовал красивые фотографии ночного Алматы, которые он сделал с высоты трех тысяч метров. 

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