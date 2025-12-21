#Казахстан в сравнении
Общество

Зимняя магия Алматы: популярный фотограф снял легендарный автобусный маршрут

Алматы, Дмитрий Доценко, видео, Медео , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 23:04 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 21 декабря на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик и в очередной раз восхитил фанатов, сообщает Zakon.kz.

На кадрах – ночная дорога, уходящая серпантином в горы, заснеженные деревья и огни автобуса, движущегося по легендарному маршруту №12 в сторону Медеу.

Автор назвал этот маршрут самым красивым в Алматы и отметил его особую атмосферу в зимнее время. По словам фотографа, поездка на автобусе в снегопад создает ощущение уюта и будто переносит пассажиров из городской суеты в "другой, почти волшебный мир".

"Кажется, будто автобус доставляет тебя из мирской суеты в другой волшебный мир. Ну где еще можно поймать такое настроение всего за 120 тенге?" – написал Доценко под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев.

  • Сказка, да и только! Обстановка какая-то необычная, хоть и нет ничего необычного: красота в зиме, снег идет, густые ели и автобус. Хотя все это вкупе, включая симпатичного и аккуратного водителя, создает эффект современного зимнего чуда и необычности. Молодец, Дмитрий, вы создали восхитительное видео с приятной музыкой.
  • Зимняя сказка, от которой веришь в чудеса!
  • Аж захотелось прокатиться в такую погоду!

Ранее сообщалось, что 18 декабря 2025 года в Алматы был снегопад и зажгли главную елку. Сказочными кадрами новогоднего города сегодня поделился известный фотограф из южной столицы Дмитрий Доценко.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
