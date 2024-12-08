Кадры утопающей в облаках телебашни "Кок-Тобе" поразили Казнет

Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел, как алматинская телебашня "Кок-Тобе" тонет в облаках, сообщает Zakon.kz.

Красивое видео он 8 декабря разместил на своей странице в Instagram.

"Алматинская телебашня "Кок-Тобе" в облаках. Я долгие годы ждал, когда на телевышке снова сделают красивую подсветку, чтобы снять такие кадры. Волшебное зрелище, башня словно королева на сцене!" – написал блогер под постом.

Ролик набрал множество лайков и комментариев:

Какое волшебство!

Очень красиво, не передать словами!

Спасибо вам за такую красоту!

Ранее Дмитрий Доценко показал обворожительную зиму в горах Алматы.