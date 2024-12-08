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Общество

Кадры утопающей в облаках телебашни "Кок-Тобе" поразили Казнет

Кадры утопающей в облаках телебашни &quot;Кок-Тобе&quot; поразили Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 19:44 ото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел, как алматинская телебашня "Кок-Тобе" тонет в облаках, сообщает Zakon.kz.

Красивое видео он 8 декабря разместил на своей странице в Instagram.

"Алматинская телебашня "Кок-Тобе" в облаках. Я долгие годы ждал, когда на телевышке снова сделают красивую подсветку, чтобы снять такие кадры. Волшебное зрелище, башня словно королева на сцене!" – написал блогер под постом. 

Ролик набрал множество лайков и комментариев: 

  • Какое волшебство! 
  • Очень красиво, не передать словами!
  • Спасибо вам за такую красоту!

Ранее Дмитрий Доценко показал обворожительную зиму в горах Алматы. 

Айсулу Омарова
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