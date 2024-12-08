Кадры утопающей в облаках телебашни "Кок-Тобе" поразили Казнет
ото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел, как алматинская телебашня "Кок-Тобе" тонет в облаках, сообщает Zakon.kz.
Красивое видео он 8 декабря разместил на своей странице в Instagram.
"Алматинская телебашня "Кок-Тобе" в облаках. Я долгие годы ждал, когда на телевышке снова сделают красивую подсветку, чтобы снять такие кадры. Волшебное зрелище, башня словно королева на сцене!" – написал блогер под постом.
Ролик набрал множество лайков и комментариев:
- Какое волшебство!
- Очень красиво, не передать словами!
- Спасибо вам за такую красоту!
Ранее Дмитрий Доценко показал обворожительную зиму в горах Алматы.
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