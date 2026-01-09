Ночной Алматы, как в кино: телебашня Коктобе засияла сквозь туман и восхитила Казнет

Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 9 января в Instagram опубликовал серию атмосферных снимков телебашни Коктобе, сообщает Zakon.kz.

В своей публикации автор отметил, что зима в этом году не радует алматинцев снегом, однако город все чаще накрывают туманы, создавая особую, почти сказочную атмосферу. По словам фотографа, особенно эффектно туман выглядит в вечернее и ночное время, когда начинает "светиться изнутри", отражая огни городской подсветки.

Дмитрию Доценко удалось запечатлеть телебашню в разное время суток – днем, вечером, ночью и на закате. Часть кадров была сделана в этом сезоне, часть – добавлена из архивов прошлых лет. В итоге получилась большая подборка выразительных фотографий, демонстрирующих один из символов Алматы в необычном и редком для города состоянии.

Публикация вызвала восторженный отклик подписчиков.

Невероятная красота! Дмитрий, благодарю от всего сердца!

Как всегда феерично!

Изумительные фотографии, телебашня в облаках!

