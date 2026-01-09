#Казахстан в сравнении
Общество

Ночной Алматы, как в кино: телебашня Коктобе засияла сквозь туман и восхитила Казнет

телебашня Коктобе, Дмитрий Доценко, фото, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 22:07 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 9 января в Instagram опубликовал серию атмосферных снимков телебашни Коктобе, сообщает Zakon.kz.

В своей публикации автор отметил, что зима в этом году не радует алматинцев снегом, однако город все чаще накрывают туманы, создавая особую, почти сказочную атмосферу. По словам фотографа, особенно эффектно туман выглядит в вечернее и ночное время, когда начинает "светиться изнутри", отражая огни городской подсветки.

Дмитрию Доценко удалось запечатлеть телебашню в разное время суток – днем, вечером, ночью и на закате. Часть кадров была сделана в этом сезоне, часть – добавлена из архивов прошлых лет. В итоге получилась большая подборка выразительных фотографий, демонстрирующих один из символов Алматы в необычном и редком для города состоянии.

Публикация вызвала восторженный отклик подписчиков.

  • Невероятная красота! Дмитрий, благодарю от всего сердца!
  • Как всегда феерично!
  • Изумительные фотографии, телебашня в облаках!

А ранее сказочная белка в колпаке от фотографа из Алматы доказала, что без ИИ тоже красиво.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
