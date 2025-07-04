#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
519.51
611.83
6.6
Общество

Житель Актобе пытался продать почку за 20 млн тенге: дело закрыли по амнистии

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 21:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Суд №2 города Актобе 4 июля рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина "А.", обвиняемого в покушении на совершение незаконной сделки с органами человека, сообщает Zakon.kz.

Дело прекращено в связи с вступлением в силу акта амнистии, приуроченного к 30-летию Конституции Казахстана.

По материалам дела, в апреле 2025 года подсудимый разместил в социальной сети объявление о продаже своей почки за 20 миллионов тенге. На объявление откликнулась жительница Актобе. Вскоре "А." прибыл в город для прохождения медицинского обследования. Он был задержан в момент получения 7,5 миллиона тенге от женщины, выступившей в деле свидетелем.

На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о прекращении уголовного дела на основании закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК". Прокурор поддержал данное ходатайство.

Суд, изучив материалы дела, показания свидетелей, заключения экспертиз и иные доказательства, пришел к выводу о возможности освобождения подсудимого от уголовной ответственности. На основании ч.1 ст. 78 УК РК и п.п.2) п.1 ст.2 закона об амнистии, а также п.п.3) ч.1 ст.35 УПК, уголовное дело было прекращено.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.

Аналогичная история произошла в том же городе в 2024 году. 25-летний житель города Актобе пытался незаконно продать собственную почку. Объявление о сбыте органа он опубликовал в соцсети. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Астане прошел вечер национальной музыки "Асыл Мұра"
Общество
21:06, Сегодня
В Астане прошел вечер национальной музыки "Асыл Мұра"
Экстремальный трюк на Черном каньоне сделали алматинцы
Общество
20:37, Сегодня
Экстремальный трюк на Черном каньоне сделали алматинцы
В Астане с июля газ подорожал на 11 тенге
Общество
19:00, Сегодня
В Астане с июля газ подорожал на 11 тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: