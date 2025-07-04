Житель Актобе пытался продать почку за 20 млн тенге: дело закрыли по амнистии

Суд №2 города Актобе 4 июля рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина "А.", обвиняемого в покушении на совершение незаконной сделки с органами человека, сообщает Zakon.kz.

Дело прекращено в связи с вступлением в силу акта амнистии, приуроченного к 30-летию Конституции Казахстана.

По материалам дела, в апреле 2025 года подсудимый разместил в социальной сети объявление о продаже своей почки за 20 миллионов тенге. На объявление откликнулась жительница Актобе. Вскоре "А." прибыл в город для прохождения медицинского обследования. Он был задержан в момент получения 7,5 миллиона тенге от женщины, выступившей в деле свидетелем.

На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о прекращении уголовного дела на основании закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК". Прокурор поддержал данное ходатайство.

Суд, изучив материалы дела, показания свидетелей, заключения экспертиз и иные доказательства, пришел к выводу о возможности освобождения подсудимого от уголовной ответственности. На основании ч.1 ст. 78 УК РК и п.п.2) п.1 ст.2 закона об амнистии, а также п.п.3) ч.1 ст.35 УПК, уголовное дело было прекращено.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.

Аналогичная история произошла в том же городе в 2024 году. 25-летний житель города Актобе пытался незаконно продать собственную почку. Объявление о сбыте органа он опубликовал в соцсети.

