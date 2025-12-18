Эксперт рассказал, стоит ли прогревать машину в мороз

Последние дни в Казахстане официально наступила зима. На севере все честно и понятно: мороз и снег, а вот Алматы, как обычно, в раздумьях. Утром дождь, вечером снег. В таком климатическом квесте страдают все. Что делать автолюбителям и стоит ли прогревать машину, в материале Zakon.kz.

Мороз в эти дни ведет себя как незваный гость, приходит внезапно и сразу устанавливает свои правила. Машины к такому повороту вроде и готовы, однако тоже показывают характер.

Но сложнее всего в этом году пришлось алматинцам: еще вчера они шуршали по осенним лужам, а сегодня стоят во дворах и парковках, закованные в лед, будто экспонаты музея. Двери не открываются, стекла покрыты узорами, достойными художника, а ручки проверяют владельцев на терпение и силу характера. В этот момент особенно ясно: зима пришла, и договориться с ней не получится, только выживать вместе с автомобилем.

Что делать в таких случаях и как правильно прогреть машину в мороз, рассказал президент ОО "Ассоциация безопасности дорожного движения "Общая дорога", автоэксперт Арсен Шакуов:

"Современные двигатели устроены так, что масло очень быстро поступает ко всем узлам, в том числе к верхней части двигателя. Главное, чтобы масло было маловязким. В новые автомобили заливают синтетическое масло, оно мягкое и практически не замерзает даже в мороз. Поэтому длительный прогрев сегодня не требуется: вы завели двигатель, подождали максимум 30 секунд, и можно начинать движение. Главное, чтобы стекла были чистыми. Если они в снегу или льду, достаточно завести автомобиль, механически убрать снег, и уже в движении машина согревается гораздо быстрее", – объясняет Арсен Шакуов.

Это при обычных условиях, но на днях машины, припаркованные на улице, оказались в ледовой ловушке.

Что делать в такой ситуации? Главное – без паники и фанатизма. Не нужно сразу крутить ключ зажигания и газовать так, будто вы на старте ралли. Сначала аккуратно освободите машину ото льда: используйте скребок, но не подручные предметы вроде банковской карты или ключей от квартиры. Горячую воду на стекло лить тоже не стоит, трещины появляются быстрее, чем настроение в пятницу.

Такая ситуация произошла с алматинкой Еленой 17 декабря:

"Когда я вышла с работы, поняла, что машина полностью покрыта слоем льда. И это был не тонкий налет, я стучала по нему ногтями, как по стеклу. Открыть машину сразу не получилось, поэтому пришлось заводить с автозапуска. Подождала минут пять, и только потом двери поддались. Внутри уже было тепло, лобовое стекло начало оттаивать. Еще выходя на работу, я оставила включенными подогрев стекла, сидений и боковых зеркал, чтобы за 10 минут до выхода прогреть машину. В итоге я просидела в машине 40-50 минут, пока полностью не оттаяли лобовое и боковые окна, чтобы нормально видеть дорогу и зеркала. При этом двигатель еще не был прогрет. А так как у меня вариатор, то важно дождаться, пока прогреется и он, чтобы спокойно и безопасно поехать домой. Зимой на прогрев машины уходит куда больше времени и сил, чем летом. Ну, как говорится, любишь ездить на машине, люби и вокруг нее со скребком бегать и ждать, пока она согреется", – рассказывает алматинка.

Если с дождем и снегом мы разобрались, то что делать, когда за окном сильный минус? Романтика зимы и морозных узоров заканчивается ровно в тот момент, когда нужно выехать со двора. Ледяные стекла превращают поездку в игру "угадай, куда едешь", а мороз быстро расставляет приоритеты. Именно на этом моменте автоэксперт советует не усложнять жизнь и действовать практично.

"При минус 20 самое главное – это видимость и обзор. В первую очередь нужно механически очистить лобовое стекло. Двигатель при работе уже через 1-2 минуты начинает подавать более-менее теплый воздух. Снизу он еще прохладный, но уже не ледяной. В этот момент можно включать обогрев и выставлять нужную температуру". Арсен Шакуов

После запуска двигателя эксперт советует дать ему поработать 2-3 минуты на холостых оборотах. Этого достаточно, чтобы масло начало нормально циркулировать. Параллельно можно включить обогрев стекол и зеркал, машина должна прогреваться постепенно, как и вы, когда пробуждаетесь от сна.

И еще один важный совет: если двери примерзли, не дергайте их с силой. Лучше аккуратно нажать на дверь, чтобы разрушить ледяную корку, или воспользоваться силиконовой смазкой заранее, она спасает отношения с автомобилем зимой.

В итоге зима в Казахстане, особенно алматинская, с капризным характером. Она проверяет нас и наши машины на терпение, здравый смысл и чувство юмора. Современные автомобили давно живут по новым правилам. Долгие стояния во дворе с работающим двигателем – это пережиток прошлого.

Достаточно завести автомобиль, дать ему 30-60 секунд, чтобы масло разошлось по системе, а после выезжать, но без резких маневров. Зимой важно не жарить мотор на месте, а дать ему спокойно войти в рабочий ритм, как и себе, в морозное утро. Без спешек, медленно, аккуратно и с мыслью, что весна обязательно будет. Главное – доехать.