Наука и технологии

Дефекты на дорогах будут по-новому проверять в Казахстане

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:25 Фото: pexels
Казахстан использует искусственный интеллект для мониторинга дефектов на автодорогах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2025 года заявили в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК:

"В Казахстане для диагностики автомобильных дорог внедрена система SRDS (Smart Roads Diagnostics System), разработанная и запатентованная Национальным центром качества дорожных активов. Благодаря технологиям искусственного интеллекта время обработки данных сократилось с четырех дней до четырех часов на каждые 100 км. SRDS с помощью компьютерного зрения автоматически определяет дефекты покрытия – трещины, выбоины, колейность, фиксирует их размеры и протяженность".

В ведомстве отметили, что обследование проводится передвижными лабораториями с видеокамерами, датчиками и GPS-навигацией.

Фото: Telegram/kolikpress

Фото: Telegram/kolikpress

Согласно предоставленной информации, ежегодно с применением ИИ проверяется до 15 тыс. км республиканских и около 5 тыс. км местных дорог.

"Результаты ложатся в основу решений о ремонте и реконструкции, позволяют быстрее выявлять проблемные участки и повышать безопасность движения. Это обеспечивает эффективное планирование ремонтов и рациональное использование бюджета".Пресс-служба МТ РК

22 августа 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал качество дорог в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
