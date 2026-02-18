#Референдум-2026
Общество

"Выгодный интернет-пакет" оставил акмолинских пенсионеров без 3,5 миллиона тенге

&quot;Выгодный интернет-пакет&quot; оставил акмолинских пенсионеров без 3,5 миллионов тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 17:03 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области пенсионеры лишились около 3,5 млн тенге, желая подключить выгодный интернет-пакет, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что в Акмолинской области зафиксировали новый способ интернет-мошенничества, на который попались местные пенсионеры.

"Злоумышленники звонили жителям, представлялись сотрудниками АО "Казахтелеком", и предлагали подключить интернет-пакет на выгодных условиях. Для якобы оформления услуги абонентам необходимо было перейти по высланной на мобильник ссылке. На уловку мошенников в один день попались пенсионеры из Степногорска и Бурабайского района".ДП Акмолинской области

Оказалось, что 78-летний житель Степногорска после перехода по ссылке лишился 900 тыс. тенге, а 76-летняя пенсионерка Бурабайского района потеряла накопления в размере 2 млн 650 тыс. тенге.

В обоих случаях злоумышленники получили удаленный доступ к банковским счетам потерпевших.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся необходимые следственные действия.

Полицейские призывают казахстанцев быть внимательными:

  • не доверять сомнительным звонкам,
  • не переходить по неизвестным ссылкам,
  • не сообщать посторонним коды подтверждения и персональные данные,
  • перепроверять информацию по официальным каналам связи компаний.

Кроме того, правоохранительные органы просят соотечественников проводить с пожилыми родными разъяснительные беседы, потому что именно они чаще всего становятся жертвами обмана.

Ранее Департамент полиции Жамбылской области предупредил о том, что в отношении пенсионеров мошенники стали применять новую уловку.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
