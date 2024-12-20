Алия Юсупова сохранила должность в Казахстанской федерации гимнастики

В Алматы 19 декабря Алию Юсупову переизбрали главой Федерации на новый четырехлетний срок, сообщает Zakon.kz.

Переизбрание состоялась на отчетно-выборной конференции Казахстанской федерации гимнастики с участием генсека Национального Олимпийского комитета Алимжана Акаева. Главной темой повестки дня стало избрание президента спортивной организации.

Впервые Юсупова возглавила Казахстанскую Федерацию гимнастики в 2021 году.

"Развитие гимнастики в Казахстане – это работа каждого, кто включен в наши виды спорта. Будь то детский тренер, руководитель, спортсмен или представитель Федерации". Алия Юсупова

Если говорить о других новостях спорта, то "Астана" и АПОЭЛ завершили матч вничью, а казахстанец Сабит Жусупов впервые выступит в профессиональном MMA.