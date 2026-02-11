#Казахстан в сравнении
В Казахстане осужденного экс-акима лишили звания почетного гражданина

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 16:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В области Абай экс-акима лишили звания "Почетный гражданин района". Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы региональной прокуратуры.

Судя по данным ведомства за 11 февраля 2026 года, прокуратура области проверила законность решения Бескарагайского районного маслихата о присвоении бывшему акиму района Нурлану Сыдыкову звания "Почетный гражданин района".

И тут же идет уточнение, что согласно действующим правилам, это звание присваивается гражданам за безупречный труд и общественно признанные достижения, имеющие значимый общественно полезный результат.

Но, как стало известно в ходе проверки, Нурлан Сыдыков ранее, занимая должность акима Жарминского района, совершил коррупционное преступление и был осужден приговором Жарминского районного суда.

В прокуратуре подчеркнули, что присвоение почетного звания лицу, имеющему коррупционную судимость, является недопустимым.

"По протесту прокуратуры районный маслихат пересмотрел свое решение, и экс-аким был исключен из списка лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин района".Пресс-служба прокуратуры области Абай

Изменились правила премирования госслужащих

28 января 2026 года депутат Ерлан Стамбеков предложил ввести льготную ипотеку для госслужащих.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
