В Казахстане осужденного экс-акима лишили звания почетного гражданина
Судя по данным ведомства за 11 февраля 2026 года, прокуратура области проверила законность решения Бескарагайского районного маслихата о присвоении бывшему акиму района Нурлану Сыдыкову звания "Почетный гражданин района".
И тут же идет уточнение, что согласно действующим правилам, это звание присваивается гражданам за безупречный труд и общественно признанные достижения, имеющие значимый общественно полезный результат.
Но, как стало известно в ходе проверки, Нурлан Сыдыков ранее, занимая должность акима Жарминского района, совершил коррупционное преступление и был осужден приговором Жарминского районного суда.
В прокуратуре подчеркнули, что присвоение почетного звания лицу, имеющему коррупционную судимость, является недопустимым.
"По протесту прокуратуры районный маслихат пересмотрел свое решение, и экс-аким был исключен из списка лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин района".Пресс-служба прокуратуры области Абай
