Алия Юсупова проголосовала в Шымкенте

Заслуженный тренер по художественной гимнастике Алия Юсупова проголосовала в областном центре Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Свой выбор знаменитая спортсменка сделала на участке № 85.

По мнению Юсуповой, сегодня именно тот случай, когда делом можно показать свое отношение к будущему страны.

На Олимпиаде в Париже наставник команды Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова подала протест по поводу оценки за выступление Эльжаны Таниевой.

Что касается референдума, то аким Шымкента терпеливо отстоял утром в очереди для голосования.