Алия Юсупова проголосовала в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
Заслуженный тренер по художественной гимнастике Алия Юсупова проголосовала в областном центре Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Свой выбор знаменитая спортсменка сделала на участке № 85.
По мнению Юсуповой, сегодня именно тот случай, когда делом можно показать свое отношение к будущему страны.
На Олимпиаде в Париже наставник команды Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова подала протест по поводу оценки за выступление Эльжаны Таниевой.
Что касается референдума, то аким Шымкента терпеливо отстоял утром в очереди для голосования.
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