Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана 24 февраля 2024 года обратилось к гражданам страны из-за участившихся случаев возгораний, последствия которых иногда бывают трагическими, сообщает Zakon.kz.

К примеру, накануне, 23 февраля, четыре ребенка погибли при пожаре в Карагандинской области. А трое жителей ВКО оказались в больнице из-за неочищенного дымохода печи.

В связи с этим, МЧС напомнило казахстанцам правила пожарной безопасности, которые помогут избежать трагедии. Граждан попросили строго соблюдать следующие правила:

очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

старайтесь заканчивать топку печи за несколько часов до сна;

не закрывайте задвижку, пусть даже потеряется немного тепла, чем закрыть с несгоревшими углями и угореть;

ни в коем случае не топите печи с открытыми дверцами;

не оставляйте затопленные печи без присмотра;

не сушите и не складируйте на печах топливо, одежду и другие горючие материалы и вещества.

Ранее сообщалось, что датчик угарного газа спас семью из шести человек в Восточно-Казахстанской области. Жительница с. Жулдыз Катон-Карагайского района, услышав сигнал тревоги, вывела пятерых детей из опасного дома и отвела к соседям.