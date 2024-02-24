МЧС напомнило казахстанцам правила пожарной безопасности, которые помогут избежать трагедии
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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана 24 февраля 2024 года обратилось к гражданам страны из-за участившихся случаев возгораний, последствия которых иногда бывают трагическими, сообщает Zakon.kz.
К примеру, накануне, 23 февраля, четыре ребенка погибли при пожаре в Карагандинской области. А трое жителей ВКО оказались в больнице из-за неочищенного дымохода печи.
В связи с этим, МЧС напомнило казахстанцам правила пожарной безопасности, которые помогут избежать трагедии. Граждан попросили строго соблюдать следующие правила:
- очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;
- старайтесь заканчивать топку печи за несколько часов до сна;
- не закрывайте задвижку, пусть даже потеряется немного тепла, чем закрыть с несгоревшими углями и угореть;
- ни в коем случае не топите печи с открытыми дверцами;
- не оставляйте затопленные печи без присмотра;
- не сушите и не складируйте на печах топливо, одежду и другие горючие материалы и вещества.
Ранее сообщалось, что датчик угарного газа спас семью из шести человек в Восточно-Казахстанской области. Жительница с. Жулдыз Катон-Карагайского района, услышав сигнал тревоги, вывела пятерых детей из опасного дома и отвела к соседям.
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