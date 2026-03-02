На снегу и под открытым небом: в Актобе бездомных спасают от морозной смерти

В Актобе бездомных пытаются спасти от холода. Социальный патруль ежедневно объезжает места, где собираются люди без определенного места жительства, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, одну группу бездомных нашли на побережье реки Илек, где они спали прямо на снегу, под открытым небом. На питание зарабатывают попрошайничеством. Им предложили поехать в Центр ресоциализации. Впервые за долгое время они смогут нормально поесть и переночевать в тепле.

Отмечается, что другую компанию социальный патруль обнаружил во дворе многоэтажек: у теплотрассы, с выпивкой. Мужчины заверили: алкоголь только для согрева. И тоже без колебаний отправились в приют.

Как уточняется, в Центре ресоциализации в данное время находятся 64 человека. Кров и питание им предоставляют бесплатно. Но при строгом условии: полный отказ от алкоголя. Не все выдерживают и снова возвращаются на улицу. Однако есть и те, кто остается в центре на годы.

"У нас человек жил, лицо без определенного места жительства. Одиннадцать лет он у нас проживал. Работал по санитарной очистке города. Одиннадцать лет он свою зарплату собирал на депозит себе. В настоящее время приобрел квартиру. Недавно он оформился, на пенсию вышел". Замдиректора Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации г. Актобе Жалын Молдагалиев

