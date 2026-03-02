#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
События

На снегу и под открытым небом: в Актобе бездомных спасают от морозной смерти

в Актобе бездомных спасают от морозной смерти, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 22:19 Фото: freepik
В Актобе бездомных пытаются спасти от холода. Социальный патруль ежедневно объезжает места, где собираются люди без определенного места жительства, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, одну группу бездомных нашли на побережье реки Илек, где они спали прямо на снегу, под открытым небом. На питание зарабатывают попрошайничеством. Им предложили поехать в Центр ресоциализации. Впервые за долгое время они смогут нормально поесть и переночевать в тепле.

Отмечается, что другую компанию социальный патруль обнаружил во дворе многоэтажек: у теплотрассы, с выпивкой. Мужчины заверили: алкоголь только для согрева. И тоже без колебаний отправились в приют.

Как уточняется, в Центре ресоциализации в данное время находятся 64 человека. Кров и питание им предоставляют бесплатно. Но при строгом условии: полный отказ от алкоголя. Не все выдерживают и снова возвращаются на улицу. Однако есть и те, кто остается в центре на годы.

"У нас человек жил, лицо без определенного места жительства. Одиннадцать лет он у нас проживал. Работал по санитарной очистке города. Одиннадцать лет он свою зарплату собирал на депозит себе. В настоящее время приобрел квартиру. Недавно он оформился, на пенсию вышел". Замдиректора Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации г. Актобе Жалын Молдагалиев

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Видео об издевательствах над бездомными, инвалидами и пенсионерами в Актобе получило продолжение
08:11, 28 декабря 2025
Видео об издевательствах над бездомными, инвалидами и пенсионерами в Актобе получило продолжение
Пассажирке рейса Актобе – Алматы стало плохо в небе: ее не удалось спасти
17:41, 10 декабря 2025
Пассажирке рейса Актобе – Алматы стало плохо в небе: ее не удалось спасти
Перед Олимпиадой из Парижа выгнали тысячи бездомных
08:31, 04 июня 2024
Перед Олимпиадой из Парижа выгнали тысячи бездомных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира во Франции
22:10, Сегодня
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира во Франции
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против СКА
21:27, Сегодня
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против СКА
"Кайрат" объявил о товарищеском матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в марте
21:04, Сегодня
"Кайрат" объявил о товарищеском матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в марте
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
20:40, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: