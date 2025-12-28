За спасение пенсионерки от мошенников в Павлодаре наградили таксиста

27 декабря первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов вручил грамоту и ведомственные наручные часы Алексею Бортовому, сообщает Zakon.kz.

Вечером 22 декабря в участковый пункт полиции водитель такси привез пенсионерку, которая чуть не стала жертвой мошенников после того, как ей позвонили "из энергоцентра".

"Вечером мне поступил вызов, где нужно было забрать посылку. Оплата за доставку была завышенная. Когда я уже подъехал, увидел отправителя – это была бабушка преклонного возраста. Я спросил, что она передает и кому, а она стала отвечать непонятно и торопилась, была растеряна", – рассказал Алексей.

Таксист заподозрил неладное, посадил бабушку в такси и отвез ее в опорный пункт. Уже в полиции выяснилось, что бабушка собиралась передать 8,5 млн тенге неизвестным людям.

"Полицейские часто предупреждают о таких схемах мошенников, вот я и решил, пусть лучше полиция проверит все. Думаю, на моем месте так поступили бы многие, главное, что все живы и здоровы, – прокомментировал свой случай мужчина.

Фото: polisia.kz

В ДП Павлодарской области Алексея поблагодарили за бдительность и активную гражданскую позицию, отметив, что поступок Алексея не оставил равнодушными жителей страны.

"Благодаря вашей бдительности удалось предотвратить мошенничество крупной суммы и вернуть деньги пенсионерке. Такому поступку послужило хорошее воспитание родителей, которые привили своему сыну чувство патриотизма и неравнодушия к чужой беде", – отметил Болат Нурсеитов.

