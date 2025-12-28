#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Общество

За спасение пенсионерки от мошенников в Павлодаре наградили таксиста

Мошенничество в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 08:22 Фото: polisia.kz
27 декабря первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов вручил грамоту и ведомственные наручные часы Алексею Бортовому, сообщает Zakon.kz.

Вечером 22 декабря в участковый пункт полиции водитель такси привез пенсионерку, которая чуть не стала жертвой мошенников после того, как ей позвонили "из энергоцентра".

"Вечером мне поступил вызов, где нужно было забрать посылку. Оплата за доставку была завышенная. Когда я уже подъехал, увидел отправителя – это была бабушка преклонного возраста. Я спросил, что она передает и кому, а она стала отвечать непонятно и торопилась, была растеряна", – рассказал Алексей.

Таксист заподозрил неладное, посадил бабушку в такси и отвез ее в опорный пункт. Уже в полиции выяснилось, что бабушка собиралась передать 8,5 млн тенге неизвестным людям.

"Полицейские часто предупреждают о таких схемах мошенников, вот я и решил, пусть лучше полиция проверит все. Думаю, на моем месте так поступили бы многие, главное, что все живы и здоровы, – прокомментировал свой случай мужчина.

Фото: polisia.kz

В ДП Павлодарской области Алексея поблагодарили за бдительность и активную гражданскую позицию, отметив, что поступок Алексея не оставил равнодушными жителей страны.

"Благодаря вашей бдительности удалось предотвратить мошенничество крупной суммы и вернуть деньги пенсионерке. Такому поступку послужило хорошее воспитание родителей, которые привили своему сыну чувство патриотизма и неравнодушия к чужой беде", – отметил Болат Нурсеитов.

В МВД рассказали о крупнейших спецоперациях с массовыми задержаниями и ущербом в сотни миллионов тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Актюбинской области за помощь пенсионерке наградили курьера и таксиста
20:17, 09 августа 2023
В Актюбинской области за помощь пенсионерке наградили курьера и таксиста
В Павлодаре пенсионерка отдала мошенникам 13 млн тенге
16:23, 05 июня 2023
В Павлодаре пенсионерка отдала мошенникам 13 млн тенге
Полицейских ВКО наградили за спасение женщины и ребенка
18:26, 25 июля 2025
Полицейских ВКО наградили за спасение женщины и ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: