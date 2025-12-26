#Казахстан в сравнении
Происшествия

В МВД рассказали о крупнейших спецоперациях с массовыми задержаниями и ущербом в сотни миллионов тенге

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 10:49 Фото: unsplash
Представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Куандык Алпыс рассказал о самых крупных специальных операциях, проведенных в стране в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

К примеру, как отметил спикер, в этом году на территории Жамбылской области была ликвидирована целая схема, связанная с незаконным хищением золотосодержащего материала.

"Ликвидировано восемь подпольных цехов. Ущербы большие – свыше 400 млн тенге. Задержано более 50 лиц. В настоящее время привлекаются к ответственности. Уголовное дело еще расследуется", – раскрыл детали Куандык Алпыс в интервью пресс-службе МВД РК 26 декабря.

Также, по его данным, была выявлена законспирированная схема в Костанайской области.

"Организатор схемы под видом разрешения соответствующей работы, связанной с вырубкой леса и лесозаготовкой, на самом деле занимался незаконной вырубкой леса, лесных насаждений. По своим незаконным каналам он их реализовывал. Задержано около 20 человек. Расследование проводится. Устанавливаются объем вырубленного леса и ущерб, нанесенный государству", – проинформировал Куандык Алпыс.

Ранее Куандык Алпыс рассказал, как меняется структура и действия организованных преступных групп в Казахстане.

