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Политика

Депутаты ратифицировали соглашение с Кыргызстаном о защите инвестиций

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 13:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 26 марта 2025 года ратифицировали соглашение c Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров отметил, что целью Соглашения является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.

"Согласно статье 3 Соглашения, правительство Казахстана и Кабинет министров Кыргызстана поощряют и создают благоприятные условия для инвесторов другой договаривающейся стороны в соответствии со своим национальным законодательством. Инвестиции, осуществленные инвесторами любой из договаривающихся сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой договаривающейся стороны", – озвучил он.

По его словам, в соответствии со статьей 4 Соглашения каждая сторона на территории своего государства при аналогичных обстоятельствах предоставляет инвесторам государства другой договаривающейся стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным инвесторам и их инвестициям, относящийся к управлению, содержанию, использованию или распоряжению их инвестициями.

"Кроме того, каждая сторона на территории своего государства предоставляет инвесторам государства другой договаривающейся стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах инвесторам любого третьего государства. Каждая сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством определять чувствительные сектора экономики и другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены из действия этого обязательства", – дополнил Куантыров.

Он подчеркнул, что согласно пункту 1 статьи 5 Соглашения, ни одна из сторон не должна национализировать или принимать какие-либо другие меры, прямо или косвенно лишающие инвесторов государства другой стороны их инвестиций.

"По требованиям Соглашения любой спор должен разрешаться мирным путем, посредством консультаций и переговоров. В случае невозможности урегулировать спор мирным путем заинтересованный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Соглашения может представить спор для его разрешения в компетентный суд государства договаривающейся стороны, на территории которого были осуществлены инвестиции, либо в международные арбитражные учреждения", – сказал Куантыров.

По его словам, решение арбитража является окончательным и обязательным для спорящих сторон.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение о предоставлении США земли для строительства посольства.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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